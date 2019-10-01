Как будут продавать землю в Украине: появились детали законопроекта

В Верховную Раду во вторник, 1 октября, подали проект закона №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав на них через электронные аукционы.

Законодательная инициатива предусматривает, что покупателями земель сельскохозяйственного назначения могут быть только граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные общины и государство. Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Депутаты также предлагают ограничения концентрации земель в собственности: не более 0,5% в пределах страны и 15% в пределах области.

Кроме этого, планируется ограничивать приобретение земель лицами, связанными с государством-агрессором – Российской Федерацией.

Продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них должен осуществляться на конкурсной основе через электронный аукцион.

Проведение земельных аукционов будет осуществляться через систему Prozorro или другие двухуровневые системы

Документ предусматривает, что размер гарантийного взноса не может быть меньше:

30 процентов стартовой цены продажи земельного участка.

30 процентов стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

Таким образом, продажа земли в Украине может стартовать уже с 1 октября 2020 года, если парламент примет соответствующий закон.

Рынок земли в Украине может заработать уже с 1 октября 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!