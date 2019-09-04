Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации", – сообщил депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь окончательное решение за президентом Владимиром Зеленским.

"Встречи с Джулиани не помогли", – резюмировал Лещенко.

Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко

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