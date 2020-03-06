Из офиса B2B Jewelry деньги вывозят в мешках на джипах: расследование

Проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

Соответствующее расследование сделал Денис Бигус, которым поделился на своем YouTube-канале.

Журналист приводит ряд фактов и видеодоказательств, которые могут свидетельствовать о фиктивности проекта B2B Jewelry. Также на видео запечатлен момент, когда неизвестные люди кладут в багажник внедорожника Toyota Land Cruiser полиэтиленовые пакеты. Бигус утверждает, что в этих мешках – наличные деньги.

B2B Jewelry заподозрили в финансовых махинациях 057.ua

"Ни "тонны" продаж золота, ни 416% годовых для бабушек, ни картонные сертификаты в виде купюр не спасут пирамиду от краха", - отмечает Бигус.

По его словам, раз в день набирается пакет и "пяток ребят сопровождения идут выносить мусор". Как выяснили журналисты, все куплены осенью прошлого года.

"Я так понимаю, они оформлены на "золотых директоров" из Ладыжина и Киева", - добавил Бигус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин вместе с Нацбанком выстроили в Украине "финансовую пирамиду", продавая иностранным спекулянтам на выгодных условиях облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом рассказал экономист Игорь Гарбарук.

По словам эксперта, Украине придется брать новый кредит Международного валютного фонда, чтобы выплатить огромные проценты по этим ОВГЗ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!