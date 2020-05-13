Под наблюдением спецслужб: как в СССР ездили на заработки. Архивное фото

В сети опубликовали фото, как из Киева украинские заробитчане пытаются выехать на заработки в Будапешт в мае 1970 года.
Снимок опубликовало издание НВ. На фото изображены пассажиры первого рейсового автобуса Киев - Будапешт, которые готовятся выехать из украинской столицы.
Отмечается, что в середине XX века украинцы начали путешествовать за границу – правда, под наблюдением советских спецслужб.
Историческое фото работников СССР
nv.ua
"Поездки за границу в Советском Союзе считались роскошью и строго контролировались властью, которая выпускала ненадолго из страны только некоторые категории граждан. Да и получить загранпаспорт по собственному желанию было невозможно", – отмечает издание.
В частности, относительно доступными были туристические путевки в европейские страны соцлагеря, такие как Венгрия, Польша, Чехословакия, Болгария. Стоила путевка в пределах 200-300 рублей, что для советского человека измерялось двумя-тремя месячными зарплатами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.