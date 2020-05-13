Под наблюдением спецслужб: как в СССР ездили на заработки. Архивное фото

В сети опубликовали фото, как из Киева украинские заробитчане пытаются выехать на заработки в Будапешт в мае 1970 года.

Снимок опубликовало издание НВ. На фото изображены пассажиры первого рейсового автобуса Киев - Будапешт, которые готовятся выехать из украинской столицы.

Отмечается, что в середине XX века украинцы начали путешествовать за границу – правда, под наблюдением советских спецслужб.

Историческое фото работников СССР nv.ua

"Поездки за границу в Советском Союзе считались роскошью и строго контролировались властью, которая выпускала ненадолго из страны только некоторые категории граждан. Да и получить загранпаспорт по собственному желанию было невозможно", – отмечает издание.

В частности, относительно доступными были туристические путевки в европейские страны соцлагеря, такие как Венгрия, Польша, Чехословакия, Болгария. Стоила путевка в пределах 200-300 рублей, что для советского человека измерялось двумя-тремя месячными зарплатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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