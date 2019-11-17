Инвестиции в биткоин: украинцам рассказали, как заработать на криптовалюте

Курс биткоина невозможно прогнозировать, однако все криптовалюты сегодня демонстрируют растущий тренд, который заложен в самой их идее.

Как инвестировать в криптовалюты и при этом не потерять деньги, рассказал в эфире ObozTV криптотрейдер, блокчейн-аналитик Кирилл Келевра.

Келевра выразил мнение, что из всех криптовалют нужно покупать только биткоин.

"Самое важное – если у вас есть достаточное количество времени, то вы не потеряете деньги. Одномоментно потерять все деньги нельзя, все зависит от вашего финансового менеджмента", – заявил он.

"Если биткоин стоит 8600 долларов в ноябре 2019 года, в декабре 2020 года, если я захочу выйти, может быть как падение, даже до умопомрачительных 70-80%, так и рост до умопомрачительных 700-800%. Все зависит от личного финансового менеджмента и от стойкости. Если у человека есть достаточное количество понимания, что рано или поздно он все равно будет в плюсе, и если это не последние деньги – это очень важно – то тогда инвестиции в криптовалюты – хорошая идея", – отметил эксперт.

По его словам, прогнозировать курс криптовалют нельзя: "Тот, кто пытается спрогнозировать цену биткоина хотя бы на ближайшие 10 минут – он дурак. Спрогнозировать это абсолютно невозможно. Невозможно понять, в какую сторону он сейчас пойдет. Однозначно я могу сказать только одно – тренд растущий, потому что заложен в самой идее криптовалют".

Келевра также отметил, что на стоимость биткоина влияет хайп в информационном поле – "чем больше людей считает, что это интересно, чем больше людей об этом говорит".

"Кто-то решит для себя сейчас инвестировать в криптовалюты. А биткоина ограниченное количество. Его может быть в мире всего лишь только 21 миллион. Сейчас уже 18 миллионов в обращении есть – не все из них в обращении, часть потеряна. В тот момент, когда мы говорим с вами, что криптовалюты будут популярны, их покупательская способность будет расти", – добавил он.

fxteam.ru

Как собщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине разработали нормы налогообложения операций с криптовалютой в Украине.

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