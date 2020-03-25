IKEA может перенести открытие первого магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, все еще планирует открыть бизнес в Украине, но в связи с пандемией коронавируса сроки будут изменены.
Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги", - сообщили в IKEA.
В компании отметили, что магазины IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения для безопасности сотрудников, покупателей и партнеров. Этого же принципа ритейлер придерживается и в работе на украинском рынке, говорится в комментарии. В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.
Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, компания планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.
Шведский ритейлер IKEA подписал договор на открытие первого магазина в Украине площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, который принадлежит Вагифу Алиеву.
Шведский ритейлер IKEA первый магазин в Украине собирался открыть в августе 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.
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