IKEA может перенести открытие первого магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, все еще планирует открыть бизнес в Украине, но в связи с пандемией коронавируса сроки будут изменены.

Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги", - сообщили в IKEA.

В компании отметили, что магазины IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения для безопасности сотрудников, покупателей и партнеров. Этого же принципа ритейлер придерживается и в работе на украинском рынке, говорится в комментарии. В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной-2020.

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