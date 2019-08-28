"Настроены рубить": всплыли новые данные о назначениях Зеленского в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается оставить на должности министра финансов Оксану Маркарову.

Об этом написала на своем канале в телеграм главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина. Она также назвала основных претендентов на глав Минздрава, Минобороны и Минэнерго.

Журналистка отметила, что скорей всего команда Зеленского ликвидирует должности вице-премьеров.

"В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о "простых". Хреновый сигнал для регионов. С децентрализацией все не просто плохо, а очень плохо. "Специального" министра по ней не будет, "вице" – тем более. Ведомство Геннадия Зубко идет под нож. Иже с ним – проблемы местных властей, громад и т. д. Может, конечно, ещё передумают – время есть. Очень надеюсь. Но, учитывая, что эти светлые люди вообще хотят области укрупнять, сильно сомневаюсь", – пояснила она.

Журналистка отметила, что глава Национальной службы охраны здоровья Украины Олег Петренко уже отказался от должности главы Минздрава. По ее словам, то, что Маркарова остается – факт.

Кошкина также добавила, что Министерство инфраструктуры возглавит Владислав Криклий. Сейчас он является начальником главного сервисного центра МВД.

Озвучены основные претенденты на должности министров

"Главе МИД Пристайко могут "докинуть" полномочия, которые сейчас имеет Иванна Климпуш-Цинцадзе, образовав таким образом "сверхминистерство" по внешним связям", – написала журналистка.

По ее данным, касательно Министерства обороны торги еще ведутся – больше всего шансов у Андрея Завгороднего и генерала Александра Полищука.

"(Ирину. - Ред.) Венедиктову по-прежнему прочат на Минюст, но уже есть сомнения. Уточню подробнее - расскажу. Что точно скажу - Анна Огренчук, которую рассматривали на Минюст ещё пару недель тому, уже не обсуждается. Та самая, из Сен-Тропе, ага", – добавила Кошкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский предложит парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее сам Зеленский заявил, что рассматривает двух кандидатов на пост премьер-министра.

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