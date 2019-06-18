Хотят уехать дальше: в Украине возникла новая проблема из-за заробитчан

Украинские трудовые мигранты, которые сейчас работают в Польше, планируют ехать дальше на запад - в Германию, Швецию, Голландию или Норвегию.

Таковы результаты исследования, проведенного польской компанией по трудоустройству иностранцев EastWestLink, передает "Укринформ". Отмечается, что из-за языкового барьера, а также очень высоких квалификационных требований к работникам, отток украинцев из Польши не будет значительным.

“Стоит обратить внимание на рост заинтересованности среди украинцев странами, которые традиционно выбирают поляки. Без сомнения, это является результатом получения ими опыта во время пребывания в Польше и ознакомления с миграционными направлениями поляков”, – сообщил директор компании EastWestLink Анджей Коркус.

В частности, количество украинцев, которые хотят выехать из Польши на работу в Германию за год выросло на 7% и сейчас составляет свыше 30%. В Чехию хотят уехать 13% украинцев, которые сейчас работают в РП. Одновременно, на 5-6% возросло количество украинцев, которые хотят выехать в Швецию (7,2%), Голландию (6,8%) и Норвегию (6,6%). Год назад в эти страны северной Европы хотели уехать всего 1-2% украинцев.

Трудовые мигранты zhzh.info

75% украинцев знают о том, что Германия с 2020 года открывает свой рынок труда для иностранцев из-за границы ЕС. Впрочем, немногие из них владеют информацией о том, что Берлин ставит высокие требования к работникам – знание языка, а также наличие соответствующей квалификации.

По результатам исследования, лишь 7,6% украинцев, работающих в Польше, имеют квалификации для работы в ФРГ.

Отмечается, что слабым местом польского рынка труда по сравнению с немецким является значительно более низкие зарплаты. Однако преимуществами являются близость языков и возможность получения быстрого разрешения на проживание в Польше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в последние годы трудовая миграция из Украины приобрела массовый характер. По данным онлайн-платформы ukrainianpeopleleaks.com, каждую минуту страну покидают 2 человека.

Украинцы в основном уезжают на заработки в Польшу, Россию и Германию и каждый год пересылают в Украину миллиарды долларов, которые уходят "на проедание".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram