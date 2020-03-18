Холдинг "Мироновский хлебопродукт" потерял треть стоимости - исследование

Акции крупнейших сельскохозяйственных компаний за последнюю неделю подешевели на 6-20%. Особенно ощутимо снизилась цена акций предприятий холдинга МХП, который совокупно с начала года потерял треть своей стоимости.

Об этом стало известно из результатов мониторинга компании Eavex Capital, которые приводит информационное портал "Моя Київщина".

"В период со 2 по 10 марта компания Eavex Capital проводила мониторинг, который зафиксировал значительное падение стоимости акций основных сельскохозяйственных компаний с начала года. Так, цена акций одной из ведущих агропромышленных компаний Украины "Мироновский хлебопродукт" за неделю упала на 21,5%. Более того, с начала года падение котировок акций этой компании составляет 31,9%", - говорится в сообщении.

Согласно результатам мониторинга, падение акций МХП как за последнюю неделю, так и с начала года оказалось самым большим среди других агропредприятий.

Напомним, что холдинг "Мироновский хлебопродукт" владеет брендами "Наша Ряба", "Qualiko", "Легко!", "Бащинский" и "Ukrainian Chicken". Продукция этого производителя экспортируется в 80 стран мира. Специализируется МХП на выращивании кукурузы, пшеницы, подсолнечника, рапса, производстве кормов и растительного масла. Кроме того, МХП занимается также производством мяса птицы и полуфабрикатов.

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