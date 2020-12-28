Хлеб подорожает в начале 2021 года: украинцам сказали точную стоимость

В Украине уже в начале 2021 года подорожает хлеб. Булка пшеничного будет стоить 20-24 грн за килограмм.

Как пояснил в эфире "Украина 24" генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен, причиной стало не подорожание хлеба, а повышение минимальной зарплаты до 5000 грн.

По его прогнозу, пшеничный хлеб вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба.

"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеб. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале декабря сильно выросли цены на два популярных продукта:

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

В то же время в 2020 году цены на красную икру выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Ее стоимость сейчас колеблется от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. грн за килограмм.

Ученые назвали дату, когда мясо будет стоить как сахар.

В Украине в магазинах до конца декабря подорожают свежие овощи на 15-16% – до 50 гривен за килограмм.