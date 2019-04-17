Хищения в "Укроборонпроме": масштабный аудит оборонной сферы запущен

Президент Петр Порошенко заявил, что уже запустили международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды, передают "Українськi Новини". "Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний", — сказал украинский лидер.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны обязал "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа "секретно" и допуске аудиторов к информации, являющейся государственной тайной.

По его словам, инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности. Отмечается, что аудит обойдется государству в миллионы долларов.

Президент добавил, что после увольнения первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского назначил замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который имеет чрезвычайные полномочия по реформированию "Укроборонпрома".

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