Хищения в "Укроборонпроме": масштабный аудит оборонной сферы запущен

Президент Петр Порошенко заявил, что уже запустили международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды, передают "Українськi Новини". "Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний", — сказал украинский лидер.
Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны обязал "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа "секретно" и допуске аудиторов к информации, являющейся государственной тайной.
По его словам, инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности. Отмечается, что аудит обойдется государству в миллионы долларов.
Президент добавил, что после увольнения первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского назначил замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который имеет чрезвычайные полномочия по реформированию "Укроборонпрома".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Журналисты также сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!