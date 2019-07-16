Грязная нефть Путина: в России раскрыли вопиющий нюанс

В России повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе "Транснефти" еще до ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба".

В частности, в середине апреля сырье с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа, сообщает "Коммерсант".

В "Транснефти" и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике.

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При этом советник главы трубопроводной монополии Игорь Демин заявил, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии "Транснефти".

В российской компании также отметили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на "Дружбе".

"Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было, в связи с этим применение специальных мер не потребовалось", – отметили в ЛУКОЙЛе.

При этом эксперты подчеркнули, что информация о повышенной концентрации хлоридов в системе "Транснефти" ставит под сомнение утверждения представителей крупнейших нефтекомпаний России о том, что они не используют хлорсодержащие вещества в нефтедобыче.

Повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе "Транснефти" еще до ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба" "Коммерсант"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".

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