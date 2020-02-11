"Нафтогаз" предложил раздать украинцам $3 млрд от "Газпрома"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от "Газпрома 2,9 млрд долларов за Стокгольмский арбитраж между всеми украинцами.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится", – говорится в обращении Витренко к главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, которое было опубликовано на Facebook.

По его словам, в пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство.

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Также исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил о невыполнении компанией трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства из-за невыплаты премий за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"По условиям трудового договора работодатель обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано. Таким образом работодатель грубо нарушил условия трудового договора и задержал выплату заработной платы", – заявил Витренко.

По его словам, этот вопрос не денег, а принципов.

"Если компания заключила трудовой договор с работником, он должен его выполнять. Решение Наблюдательного совета, письмо премьер-министра, возможные непрозрачные договоренности между властью и руководителем компании имеют меньшую юридическую силу, чем подписанный трудовой контракт и Кодекс законов о труде", – пишет Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что если правительство сомневается в справедливости заработной платы в государственных компаниях, то оно этот вопрос должно выяснять с теми, кто эти зарплаты устанавливал.

По его словам, чиновники специально сбрасывают в кучу все вопросы по зарплатам в государственном секторе, чтобы скрыть свое несоответствие занимаемой должности.

"Зарплаты чиновников и политических назначенцев в госкомпаниях должны прежде всего соответствовать их уровню квалификации и условиям труда, преимущественно состоя из фиксированной части. За выдающиеся достижения они должны получать повышение по службе и государственные награды, включая материальное вознаграждение. Тоже самое касается военных и других, кто получит деньги из госбюджета", – подчеркнул Витренко.

"А зарплаты бизнесменов, работой которых является максимизация прибыли для госкомпаний, причем, когда эти доходы не зависят от повышения тарифов украинцам, должны прежде всего зависеть от финансового результата, который они обеспечивают. И они не должны ограничиваться – чем больше они таким образом зарабатывают для госкомпаний, тем больше должны получать зарплаты, включая премиями", – резюмировал исполнительный директор"Нафтогаза".

Исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил о невыполнении компанией трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства

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