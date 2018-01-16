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Гривня побила новый антирекорд: обнародован курс валют

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В среду, 17 января, в Украине вновь подорожал официальный курс доллара, тогда как евро немного подешевеет.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Так, доллар подорожал на 9 копеек и теперь стоит 28,65 гривень. Отметим, что исторический антирекорд гривня установила 26 февраля 2015 года, когда в НБУ официальный курс доллара США составил 30,01 грн.

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Евро же подешевел на 3 копейки и его курс составляет 35,04 гривень. При этом 16 января текущего года был зафиксирован исторический антирекорд украинской валюты относительно евро - 35,07 гривень.

Как писал "Обозреватель", накануне украинцам озвучили тревожный прогноз относительно курса доллара.

Место
Украина
Объекты
курс валютНациональный банк Украины
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