Грабеж украинцев: OBOZREVATEL призывает Зеленского остановить произвол Фукса

Президент Украины Владимир Зеленский должен остановить циничную аферу российско-украинского олигарха Павла Фукса с киевским метрополитеном.

Скандальное и очень сомнительное решение суда в пользу дельца, а также невыгодное для столицы мировое соглашение привели к тому, что компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а после потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,9 млрд грн.

Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса.

Почему нужно остановить произвол путинского олигарха – в материале OBOZREVATEL.

Киевский метрополитен входит в тройку самых убыточных коммунальных предприятий. Во многом именно из-за "долга" Павлу Фуксу.

За год метро столицы провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха попадает 2 грн.

Павел Фукс

В чем суть схемы

Компания Фукса в 2010-2013 годах выдала метро в лизинг вагоны, которые и без того продавали с наценкой в 100%. Через несколько лет потребовала от коммунального предприятия 365,9 млн грн за сам товар, а помимо этого – проценты, "инфляционные расходы", пеню и так называемую корректировку. В итоге набралось около 1,9 млрд грн.

1 млрд киевский метрополитен, согласно официальным данным, выплатил. Как стало известно OBOZREVATEL, еще 500 млн также перечислены олигарху, однако об этом еще не объявлено публично. И 400 млн все еще висят непосильным грузом на коммунальном предприятии и простых пассажирах.

Кстати, судьба "долга" находилось на рассмотрении в Хозяйственном суде города Киева. Решения, которые в дальнейшем стали судьбоносными и, по сути, дали зеленый свет на "законный грабеж", принимались судьей Хозяйственного суда Вадимом Босым. В его багаже – сомнительные судебные вердикты и "ни кола, ни двора", "секретная" информация о привлечении к ответственности за хулиганство, восьмилетнее церковное обучение и, похоже, фиктивный развод. В итоге метрополитену пришлось подписать с олигархом невыгодное мировое соглашение.

Сколько на самом деле стоят "вагоны Фукса"

В 2013-2014 годах, согласно информации аудиторской службы, средняя стоимость вагона, который закупал Киевский метрополитен, была на уровне 9,6-11,5 млн грн. В то время как "Укррослизинг" Фукса продал метрополитену вагоны по средней цене около 13 млн.

Более того, как установила аудиторская служба, договор с "Укррослизингом" подписали в 2009-м, а компания была создана с уставным капиталом в 20,6 тыс. грн в конце 2008 года.

Подписание договора с указанной компанией, по данным аудиторской службы, привело к потери средств в размере 770,8 млн грн. "В том числе вознаграждение "Укррослизингу" – 590,8 млн грн, что обеспечивает "космическую рентабельность", – говорится в отчете аудиторов. И это до того, как компания дополнительно "выбила" из метрополитена еще 1,9 млрд грн.

Что интересно, норма "о корректировке", которая позволила получить 1,1 млрд грн, появилась в договоре только спустя несколько месяцев после того, как подписали основной документ. Фактически коммунальное предприятие столицы обязалось выплатить частной компании все возможные расходы, пересмотреть цены с учетом подорожания доллара.

Это привело к подорожанию цены проезда в метрополитене и отсутствию средств на обновление подвижного состава, ремонт эскалаторов и станций.

OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол Фукса, однако безрезультатно. Что не удивительно, ведь такую наглую схему невозможно было провернуть без содействия и прикрытия высших должностных лиц.

Теперь же мы обращаемся к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом – заблокировать выплату оставшихся 400 млн грн и в судебном порядке вернуть 1,5 млрд грн метрополитену.

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