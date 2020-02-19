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19 февраля • обновлено в 15:40
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Госводагентство может возглавить человек из команды Януковича

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Государственное агентство водных ресурсов Украины может возглавить Алексей Кузьменков – соратник бывшего министра аграрной политики и продовольствия, члена Партии регионов Николая Присяжнюка.

В 2014 году Кузьменков баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от политической партии "Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП". Об этом сообщает "СпецКор".

На парламентских выборах 2014 года партия заняла 11 место по количеству голосов избирателей (2,65%). По словам журналистов, партию считали технической, направленной защищать интересы Присяжнюка.

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В апреля 2014 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой избрать меру пресечения Присяжнюку в виде содержания под стражей. Также он был объявлен в розыск.

Государственное агентство водных ресурсов Украины может возглавить Алексей Кузьменков

Государственное агентство водных ресурсов Украины может возглавить Алексей Кузьменков

"Всеукраинское аграрное объединение "ЗАСТУП"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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