"ГОСТ России. Норма": в Крыму с дорог исчез асфальт

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти Симферополя довели город до ужасного состояния.
Как стало известно от местных жителей, в центре города с дорог исчез асфальт. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым.
"Симферополь. "Выбрался в город. Прошел по Маяковского и не обнаружил асфальта." ГОСТ РФ. Норма", — привела она слова жителя города.
Судя по снимкам, из-за отсутствия асфальта дороги в сезон дождей превратились в месиво грязи.
Дороги в Симферополе
twitter.com/KrimRt
Дороги в Симферополе
twitter.com/KrimRt
Дороги в Симферополе
twitter.com/KrimRt
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 января 2019 г.
"Выбрался в город. Прошел по Маяковского и не обнаружил асфальта."
ГОСТ РФ
норма pic.twitter.com/S608GdO9Kf
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходное болото.
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