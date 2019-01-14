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МирСпорт

/Новости экономики

"ГОСТ России. Норма": в Крыму с дорог исчез асфальт

1.2тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти Симферополя довели город до ужасного состояния.

Как стало известно от местных жителей, в центре города с дорог исчез асфальт. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым.

"Симферополь. "Выбрался в город. Прошел по Маяковского и не обнаружил асфальта." ГОСТ РФ. Норма", — привела она слова жителя города.

Судя по снимкам, из-за отсутствия асфальта дороги в сезон дождей превратились в месиво грязи.

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Дороги в Симферополе

Дороги в Симферополе

twitter.com/KrimRt

Дороги в Симферополе

Дороги в Симферополе

twitter.com/KrimRt

Дороги в Симферополе

Дороги в Симферополе

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходное болото.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетидороги
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Дебилы. Это пешеходная дорожка вдоль объекта строительства. Не новость, а говно. Для придурков.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот интересно,что этот выс@р доказывает и на кого он рассчитан?На фото отчётливо видно новое идеальное дорожное полотно (даже толщину его видно) и ещё не сделанную пешеходную часть(а возможно она всегда такая была - незаасфальтированая).На других фото видно,что пешеходная часть подготовлена для асфальтирование.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Федоров Федор, Не сбивай. Скакунам обязательно понравится.
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