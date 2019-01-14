"ГОСТ России. Норма": в Крыму с дорог исчез асфальт

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти Симферополя довели город до ужасного состояния.

Как стало известно от местных жителей, в центре города с дорог исчез асфальт. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым.

"Симферополь. "Выбрался в город. Прошел по Маяковского и не обнаружил асфальта." ГОСТ РФ. Норма", — привела она слова жителя города.

Судя по снимкам, из-за отсутствия асфальта дороги в сезон дождей превратились в месиво грязи.

Дороги в Симферополе twitter.com/KrimRt

Дороги в Симферополе twitter.com/KrimRt

Дороги в Симферополе twitter.com/KrimRt

Симферополь

"Выбрался в город. Прошел по Маяковского и не обнаружил асфальта."

ГОСТ РФ

норма pic.twitter.com/S608GdO9Kf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходное болото.

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