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10 сентября • обновлено в 06:51
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Госбюро расследований взялось за Волынскую таможню из-за масштабной контрабанды

6.2т Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту возможного содействия работниками Волынской таможни в перевозке контрабанды на 550 тысяч долларов.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста Ягодин Волынской таможни Государственной фискальной службы в незаконной перевозке товаров", – говорится в сообщении ведомства.

В частности, вблизи пункта пропуска таможенного поста силовики задержали автомобиль, в котором гражданин пытался провезти на территорию Украины товар без уплаты таможенных платежей.

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Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов.

"Водитель автомобиля осуществлял перевозку товаров при содействии должностных лиц таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС Украины", – отметили в бюро.

Квалификация этого факта – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

ГБР решает вопрос о наложении ареста на изъятое имущество; также устанавливаются должностные лица ГФС, причастные к незаконной перевозке товара без надлежащего таможенного оформления; проводятся неотложные следственные действия.

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
расследование Государственное Бюро Расследований Государственная таможенная служба Украины
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