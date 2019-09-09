Госбюро расследований взялось за Волынскую таможню из-за масштабной контрабанды

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту возможного содействия работниками Волынской таможни в перевозке контрабанды на 550 тысяч долларов.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста Ягодин Волынской таможни Государственной фискальной службы в незаконной перевозке товаров", – говорится в сообщении ведомства.

В частности, вблизи пункта пропуска таможенного поста силовики задержали автомобиль, в котором гражданин пытался провезти на территорию Украины товар без уплаты таможенных платежей.

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов.

"Водитель автомобиля осуществлял перевозку товаров при содействии должностных лиц таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС Украины", – отметили в бюро.

Квалификация этого факта – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

ГБР решает вопрос о наложении ареста на изъятое имущество; также устанавливаются должностные лица ГФС, причастные к незаконной перевозке товара без надлежащего таможенного оформления; проводятся неотложные следственные действия.

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов ГБР

Во время обыска в автомобиле обнаружили технические приборы и пакеты с одеждой на 550 тысяч долларов ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!