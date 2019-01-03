Госбюджет-2019: сколько Украина потратит на выплату госдолга

В государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417,4 млрд гривен на обслуживание и погашение государственного долга.

"Реалистичный государственный бюджет был принят уже в ноябре 2018 года, а в декабре уже была утверждена бюджетная роспись. Это важно, учитывая большие выплаты по государственному долгу", – говорится на сайте Министерства финансов.

При этом в ведомстве отмечают, что первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня 2019 года и Украина готова их профинансировать.

В частности, по состоянию на 2 января на Едином казначейском счете учитывается 9,9 млрд гривен, а на валютных счетах в Национальном банке Украины и в учреждениях государственных банков – более 47 млрд в гривневом эквиваленте.

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн гривен, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда – 97,6 млрд гривен.

Расходы проекта госбюджета предусмотрены в сумме 1,11 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн гривен и расходы специального фонда – 106,4 млрд гривен.