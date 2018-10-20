''Город в городе'': стало известно, какие квартиры чаще всего покупают украинцы

В Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки, а в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

"Причина проста – здесь покупателю предлагается развитая инфраструктура, кафе, магазины, аптеки. Возможность закрытой территории некоторые застройщики предлагают, что также очень важно. Каждый покупатель хочет чувствовать себя защищенным в своем доме", – сообщил эксперт по вопросам недвижимости Андрей Ярема в комментарии УНН.

По его словам, выбор жилья напрямую зависит от "размера кошелька", однако все чаще инвесторы обращают внимание на качество коммуникаций, утепление дома и состояние подъездов. Здесь новостройки имеют преимущество перед старыми домами.

Эксперт акцентировал внимание, что в эконом-сегменте украинцы больше всего покупают 1-2-комнатные квартиры, в комфорт и элит-сегментах – обычно берут большие площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошлый год было заключено свыше 30 тысяч сделок по покупке-продаже недвижимости, что стало рекордом для столичного рынка жилья.