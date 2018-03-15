Фирташ, Жеваго и другие: Гонтарева назвала крупнейших олигархов-должников НБУ

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отставку которой поддержала Верховная Рада, заявила, что ряд банков должны регулятору свыше 45 млрд гривен.

"Давайте посмотрим более детально на эти непогашенные за последние три года 45,2 млрд гривен. Приведу вам перечень неплатежеспособных банков – крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников, поскольку это очень известные олигархи в нашей стране", – заявила Гонтарева с трибуны парламента.

Председатель совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ должен Нацбанку по кредитам банка "Надра" – 9,8 млрд гривен, а председатель наблюдательного совета "Дельта Банка" Николай Лагун должен по кредитам указанного финучреждения – 8 млрд гривен.

Кроме того, народный депутат Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен регулятору 6,3 млрд гривен.

Народный депутат Леонид Климов, который входит в комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, должен НБУ 3,4 млрд гривен.

Все другие банки задолжали регулятору 7,5 млрд гривен.

По словам Гонтаревой, банкротство банка не означает, что их экс-собственники полностью освобождаются от долгов своих финучреждений.

"Именно поэтому НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства", – резюмировала она.

Ранее "Обозреватель", опубликовал отчет Гонтаревой в Раде о ее деятельности на должности главы НБУ.