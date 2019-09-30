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30 сентября • обновлено в 19:15
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Гонтарева и ПриватБанк: СМИ сообщили о новой проблеме Украины с МВФ

12.8т Читать материал на украинском

В Международном валютном фонде вызывают опасение недавние события вокруг экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и давление на нынешнее правление НБУ.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров с МВФ. По данным источника, в МВФ опасаются, что новая власть, говоря о своей поддержки независимости НБУ, на самом деле будет пытаться заменить некоторых топ-менеджеров НБУ.

Отмечается, что формальный повод для кадровых решений может дать комиссия Верховной Рады, которая займется расследованием действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах.

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"Отношение комиссии к НБУ может быть предвзятым. То, что они говорят, что будут расследовать эти дела, выглядит так, как будто они намерены преследовать руководство НБУ, а не владельцев банков, которые довели их до неплатежеспособности", – пояснил собеседник издания.

По его словам, фонду нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у бизнесмена Игоря Коломойского в вопросе ПриватБанка, а во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство НБУ.

"Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне", – заключает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

  • Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство начало переговоры с МВФ – новая программа финансирования может быть подписана уже в декабре.

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Тема
транш МВФ
Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
МВФ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Если раньше Украина брала у МВФ доллары, чтобы поддержать гривну, то теперь хочет взять гривну, чтобы поддержать доллар
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руденко евгений
руденко евгений
"может быть предвзятым", а может и не быть...
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Мир Миру
Мир Миру
Щоб зовсім виключити суб"єктивний фактор, головою НБУ треба зробити робота.
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