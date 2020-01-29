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29 января • обновлено в 15:53
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Гончарук захотел в 70 раз поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности

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Кабинет министров Украины инициирует усиление ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в десятки раз.

Отныне в случае одобрения парламентом минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8500 грн. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 гривен.

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Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, скорой или аварийных служб – он составит от 3400 до 10 200 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", – резюмировал Гончарук.

Кабинет министров Украины инициирует усиление ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в десятки раз

Кабинет министров Украины инициирует усиление ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в десятки раз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство Верховной Рады (фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов "за") поддержало в первом чтении законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Документ предусматривает, что штрафы для компаний вырастут в десять раз, однако проверок должно стать меньше.

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Автор
Виктор Калиненко
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