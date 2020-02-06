Голосование переносится: Арахамия заявил о проблемах с запуском рынка земли

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.

Ожидается, что парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца. Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

Таким образом, финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Также Арахамия заявил, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, но делать ради него "какие-то кульбиты" при принятии закона о рынке земли Верховная Рада не будет.

Ранее президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где будет рассматриваться законопроект о рынке земли. Президент пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривал депутатов голосовать за земельную реформу.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, встреча главы государства с фракцией длилась 45 минут. Он просил "слуг народа" проголосовать за земельную реформу за два дня, поскольку в феврале у Украины будут переговоры с МВФ.

Во время обсуждения законопроекта Зеленский пообещал депутатам, что землю не будут скупать иностранцы и крупные фирмы.

Так выглядят поправки к законопроекту о рынке земли на бумаге Телеканал "НАШ"

Как сообщал корреспондент OBOZREVATEL, в Раде идут напряженные "торги" между фракциями за голоса, необходимые в поддержку документа. По его словам, депутаты настроены сидеть "до победы", но никто не знает, как долго продлится голосование.

При этом "Слуга народа" согласилась голосовать за закон о запуске рынка земли только после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны документ", – сообщил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады.

Также Зеленскиий во время встречи с фракцией СН заявил, что ни о каком роспуске Верховной Рады сейчас речи быть не может. Глава государства заверил, что все эти слухи "разгоняют враги".

При этом в столице собрались активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине. Сначала люди пришли под ОПУ.

Там они призвали Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению. Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля рассмотрят законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Позже стало известно, что митингующим, которые собрались с протестами против внедрения рынка земли в Украине, платят от 140 до 300 гривен.

Ожидается, что парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.

12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.

До этого Арахамия признавал, что голосование за земельный закон может затянуться. Однако, по его словам, 6 февраля в парламенте ожидалась “земельная ночь”. Отмечалось, что нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы.

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