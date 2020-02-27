Глава "Укргидроэнерго" оправдался за 10 млн гривен зарплаты

Председатель АО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, который заработал за 2019 год 10 миллионов гривен, заявил, что определение оклада и премий осуществляется в определенных правительством пределах.
"Общество самостоятельно не просматривает и не устанавливает должностной оклад и размер вознаграждения генеральному директору", – сообщил Сирота, передает пресс–служба крупнейшей гидрогенерирующей компании страны.
В частности, фактический размер вознаграждения определялся и был согласован Минекоенерго на основании приказов профильного министерства.
В то же время он признал, что утвержденная методология расчета оклада не соответствует реалиям.
"Утвердите новую методологию, и она будет внедрена, соответственно, мы уменьшим заработные платы руководства", – резюмировал Сирота.
Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заработал за 2019 год 10 миллионов гривен
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.
Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.
В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.
Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.
В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.
При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.
Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.
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