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13 сентября • обновлено в 17:44
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Глава СБУ пригрозил силовикам "тяжелыми временами": что случилось

1.4т Читать материал на украинском

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов анонсировал реформу ведомства, в рамках которой пообещал провести сокращение штата и повышение зарплат.

Об этом сообщает издание Liga.net, которое подчеркивает, что происходящее является частью системной реформы.

Глава СБУ пригрозил силовикам "тяжелыми временами": что случилось

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"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - заявил Баканов.

Также глава ведомства пожаловался на нынешний уровень зарплат работников спецслужб и отметил, что сотрудники СБУ должны быть обеспечены должным образом.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство проводит системную реформу, которая должна приблизить её к стандартам лучших спецслужб мира.

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира", — написала Гитлянская.

В рамках реформы будет проведен функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы.

Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: что изменилось.

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Тема
Реформы Зеленского
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
реформа
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