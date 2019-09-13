Глава СБУ пригрозил силовикам "тяжелыми временами": что случилось

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов анонсировал реформу ведомства, в рамках которой пообещал провести сокращение штата и повышение зарплат.

Об этом сообщает издание Liga.net, которое подчеркивает, что происходящее является частью системной реформы.

Новости Зеленский провел перестановку в СВР и СБУ

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - заявил Баканов.

Также глава ведомства пожаловался на нынешний уровень зарплат работников спецслужб и отметил, что сотрудники СБУ должны быть обеспечены должным образом.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство проводит системную реформу, которая должна приблизить её к стандартам лучших спецслужб мира.

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира", — написала Гитлянская.

В рамках реформы будет проведен функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы.

Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: что изменилось.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!