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Глава НАБУ провел встречу с человеком Коломойского и Зеленского

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник провел встречу с близким к украинскому олигарху Игорю Коломойскому и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому человеком – Андреем Богданом.

В частности, Богдан является адвокатом Коломойского, а также одним из руководителей избирательного штаба Зеленского, сообщает "Цензор.НЕТ".

Встреча состоялась в среду, 3 апреля. На ней также присутствовал антикоррупционный активист и глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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Что могло быть предметом встречи, и обсуждались ли на ней дела, связанные с ПриватБанком и президентскими выборами, а также какие вопросы на встрече поднимались – Сытник и Богдан комментировать не стали.

В то же время глава "Центра противодействия коррупции" подтвердил информацию о встрече.

"После презентации антикоррупционной адженды, которую представители общественных организаций делали кандидатам в президенты накануне первого тура выборов, команда Зеленского попросила о содействии в организации встреч с руководителями антикоррупционных учреждений. Их интересовало, что мешает вновь созданным антикоррупционным институтам работать на полную эффективность", – заявил Шабунин.

По его словам, также планируются аналогичные встречи с руководителями других антикоррупционных органов.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсацию за национализацию ПриватБанка. При этом он опровергает информацию о выводе из финучреждения $5,5 млрд.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВиталий Шабунин
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Близкие люди независимого кандидата что вроди как хочет быть ярым борцуном с коррупцией и олигархами оказываются близкими людьми к Коломойскому. Руку в куклу засунули не голой а в перчатке, но шевелится кукла от движений руки.
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