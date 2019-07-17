Глава МВФ приняла окончательное решение об отставке: что произошло

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку.

"Я встретилась с исполнительным советом и подтвердила свою отставку с поста директора-распорядителя МВФ 12 сентября 2019 года", – говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте Фонда.

"Теперь, когда мою кандидатуру выдвинули на должность главы Европейского Центробанка, и это отнимет много времени, я приняла это решение в интересах Фонда", – добавила она.

По ее словам, исполнительный совет МВФ в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя.

При этом представители международной организации отметили, что Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы Фонда.

"Мы хотим выразить нашу огромную признательность за все то, что Лагард сделала для МВФ. Ее достижения надолго оставят отпечаток. Под ее руководством Фонд успешно помог своим членам справиться с комплексом беспрецедентных вызовов, включая последствия глобального финансового кризиса", – подчеркнули в МВФ.

Лагард возглавила Международный валютный фонд в 2011 году, после отставки Доминика Стросс-Кана. Она стала первой женщиной, возглавившей Фонд.

ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС официально рекомендовал назначить Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Рекомендация Совета, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, формализует ее поддержку в качестве кандидата на этот пост.

При этом Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда.

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