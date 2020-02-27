Генеральный директор ДТЭК вошел в наблюдательный совет Сети Глобального договора ООН в Украине

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в наблюдательный совет Сети Глобального договора ООН в Украине. Такое решение принято на внеочередном собрании Сети, которое состоялось 26 февраля.

Глобальный договор ООН в Украине – официальный представитель сети Глобального договора ООН, который является добровольной инициативой для продвижения корпоративной социальной ответственности среди мирового бизнес-сообщества. Задачи и приоритетные направления для приложения усилий сформулированы в 17 целях устойчивого развития ООН.

ДТЭК следует принципам устойчивого социального развития и с 2007 года является участником Глобального договора ООН, в 2010 году компания вошла в альянс Глобального договора в Украине.

"Важной задачей для любого бизнеса является развитие общества, людей, городов и сохранение окружающей среды. Мы должны объединить усилия, чтобы своим примером показывать практику ответственного ведения бизнеса. Таким образом мы сможем расширить круг украинских компаний, которые разделяют и следуют принципам устойчивого развития ООН. В этом году ДТЭК начинает реализацию новой долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social and Сorporate Governance): экология, социальная ответственность, корпоративное управление", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Команда Глобального договора ООН в Украине благодаря избранию наблюдательного совета заручилась поддержкой крупнейших украинских и международных бизнесов, ведущих общественных организаций и образовательных лидеров. Теперь совместными усилиями будем выполнять глобальные цели и собственным примером показывать, как ответственный бизнес может становиться более успешным", – сказала председатель правления Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

В наблюдательный совет также вошли:

Захарий Тейлор, глава Офиса Координатора системы ООН в Украине,

Александр Саврук, декан Киево-Могилянской бизнес-школы,

Ирина Иванчик, основатель благотворительного фонда "Поверь в себя",

Зоя Литвин, глава общественной организации "Освитория",

Владимир Костюк, исполнительный директор ПАО "Фармак",

Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine,

Виталий Верещагин, генеральный директор ДП "Капарол Украина",

Сергей Созановский, соучредитель FILM.UA Group.

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