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Гендиректор телеканала 1+1 уволился и продал бизнес: что известно

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Генеральный директор медиахолдинга 1+1 media Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает LIGA.net. Отмечается, что его место займет Вячеслав Миенко.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю финансовой компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", – сказал он.

Александр Ткаченко

Александр Ткаченко

file.liga.net

Журналисты, которые владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании, уточнил Ткаченко. При этом он останется почетным президентом телеканала.

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Медиахолдинг 1+1 Media бизнесмена Игоря Коломойского Александр Ткаченко возглавлял с 2008 года. Остальной бизнес, по его словам, он передал в управление юридической компании, название которой так и не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что в новый парламент проходит глава "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко от президентской партии "Слуга народа" стало известно 22 апреля.

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Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1 Выборы 2019
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