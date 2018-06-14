"Газпром" похвастался "прорывом" после поражения в Стокгольме, "Нафтогаз" ответил

Российская компания "Газпром" заявила, что Апелляционный суд округа Свеа в Швеции приостановил по их ходатайству исполнения решения Стокгольмского арбитража. Согласно последнему решению, "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" миллиарды долларов.

Об этом со ссылкой на заявление "Газпрома" сообщило издание ТАСС. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в сообщении.

В то же время в "Нафтогазе" сообщили, что решение суда в Свеа временное и было принято без заслушивания украинской стороны. Компания планирует обжаловать его. "Нафтогаз" попросит, чтобы решение было отменено на основе контр-доказательств", - говорится в сообщении компании.

Дальнейшие действия по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены. "Решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены. Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза "возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Нафтогазу", - добавили в украинской компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Поначалу российская компания согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако 1 марта внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.