"Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Российский газовый концерн "Газпром" подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с НАК "Нафтогаз Украины" на поставки топлива.

“Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях", – сообщает пресс-служба "Газпрома", передает Reuters.

В частности, российский газовый монополист говорит о "превышении арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных арбитрами серьезных процессуальных ошибках".

Напомним, 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

В ответ на это в "Нафтогазе" отметили, что не видят оснований для расторжения транзитного контракта.

Как сообщал "Обозреватель", 5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".