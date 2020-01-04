Газовая сделка Украины и России: вскрылись неизвестные ранее детали

НАК "Нафтогаз-Украины" и российский монополист "Газпром" должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом Мировом соглашении о взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на информационный запрос УНН. Компания напомнила, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали Мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Стороны должны сообщить в Арбитраж о достигнутом Мировом соглашении в январе 2020 года", – сообщили в компании. Таким образом там прокомментировали отзыв "Нафтогазом" судебных исков против "Газпрома", в частности, о "Заявлении о защите и встречных исковых требованиях", которую Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж осенью 2019 года.

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