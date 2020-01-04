Газовая сделка Украины и России: вскрылись неизвестные ранее детали

НАК "Нафтогаз-Украины" и российский монополист "Газпром" должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом Мировом соглашении о взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на информационный запрос УНН. Компания напомнила, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали Мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.
"Стороны должны сообщить в Арбитраж о достигнутом Мировом соглашении в январе 2020 года", – сообщили в компании. Таким образом там прокомментировали отзыв "Нафтогазом" судебных исков против "Газпрома", в частности, о "Заявлении о защите и встречных исковых требованиях", которую Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж осенью 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.
Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
Речь идет об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
В то же время вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Позже российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
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