Газопровод в обход Украины: Россия экстремально ускорила сроки сдачи

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток–2" пустит первый газ по трубе к полуночи 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая участвует в строительстве газопровода, Райнер Зеле, передают "РИА Новости".

"Первый газ по "Северному поток —2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года", – заявил он. По словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря.

Зеле подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. Он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дания, которая ранее отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

Также влиятельное издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники что отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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