Газ сильно подешевел на мировом рынке: как отразится это на ценах в Украине

Падение стоимости газа на мировом рынке на 28%, в итоге почти никак не отразится на потребителях из Украины.

Об этом рассказал OBOZREVATEL глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

По его словам, пока голубое топливо доходит до Украины, с учетом подорожания доллара, цена увеличивается. "На европейском рынке котировки резко понизились в конце марта. Предположительно, в апреле цены будут оставаться на этом же уровне, а это в пределах 4000 грн. на украинском рынке", – заявил Дубовский.

Таким образом, в апреле цена на газ практически не изменится, несмотря на возможное снижение стоимости нефти. Эксперт отмечает, что импортные цены на мировых, европейских рынках и курс валют – это основные факторы, влияющие сейчас на цены энергоресурсов.

"Еще можно добавить соотношение спроса и предложения, погодные условия, а также, насколько жестким и длительным будет карантин в связи с коронавирусом. Но эти факторы очень взаимосвязаны", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

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