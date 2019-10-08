Одиозного олигарха Фукса объявили в розыск в России за крупное мошенничество

Полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве одиозного олигарха Павла Фукса.

В частности, владельцу "Мосситигрупп" заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сообщила представитель суда.

Новость дополняется...

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.