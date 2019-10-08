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8 октября • обновлено в 11:27
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Одиозного олигарха Фукса объявили в розыск в России за крупное мошенничество

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Полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве одиозного олигарха Павла Фукса.

В частности, владельцу "Мосситигрупп" заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сообщила представитель суда.

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия
Тег
Новости России
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70rus xxx
70rus xxx
Хотел прокомментировать,смотрю,новость снова дополняется Подожду.
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