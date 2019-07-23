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Фискальная служба получила нового главу: что известно

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Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко.

Соответствующее распоряжение правительства №556-р подписал премьер-министр Владимир Гройсман, свидетельствует "Правительственный портал".

Согласно документу, Гутенко должен приступить к обязанностям главы Государственной фискальной службы уже со вторника, 23 июля.

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До этого назначения он занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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Место
Украина
Теги
ГФС Кабинет министров Украины
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