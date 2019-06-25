Филатов принял участие в запуске современнейшего энергообъекта в Украине

В Днепре открыли новую подстанцию "Надднепрянская". Ее строили почти два года – исключительно за счет инвестпрограммы ДТЭК Днепровские электросети, которая вложила в проект более 370 млн грн.

Подстанция обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергии для новой ветки Днепровской подземки – от станции "Вокзальная" до станции "Музейная", а также повысит качество электроснабжения для жителей центральных районов. В настоящее время "Надднепрянскую" считают одним из самых современных энергообъектов в Украине.

"Были нарекания со стороны соседей. Но, как мне докладывают, сейчас все претензии со стороны людей сняты. Должен быть баланс между частными и общественными интересами. Этот проект имеет большое значение для развития городской энергоструктуры. Действительно, в последнее время энергопотребление увеличивается. Особенно в центральной части города. Когда задумывался этот проект, городская власть была обеими руками за. Мы гордимся тем, что именно в Днепре реализуются такие проекты. Это – рабочие места и вклад в городскую инфраструктуру", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Борис Филатов

Мэр города также назвал нынешние отношения с компанией конструктивными. Подстанция расположена на Лоцманском спуске 1Л.

"Были все предпосылки для принятия технического решения. Сложность проекта была и в том, чтобы втиснуть мощную подстанцию на маленькую площадь. Это требовало, в частности существенных капиталовложений, и нам это удалось. Мы изучили рынок, здесь работает современное европейское оборудование", – сказал генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Вадим Кухта.

Подстанция полностью автоматизирована. Она работает с дистанционным оборудованием и способна перейти на резервное питание в случае необходимости. Это сооружение закрытого типа и имеет современное оборудование, что делает ее более безопасной и более экологичной. Подстанция прошла семь экспертных оценок, которые подтвердили, что она соответствует современным экологическим нормам безопасности населения. Площадь высоковольтного распределительного устройства подстанции эквивалентна трехкомнатной квартире – 80 м2. То есть, нынешняя подстанция фактически в 15 раз компактнее своих предшественниц. Работу здесь обеспечивают два трансформатора – по 40 мегавольт-ампер каждый. При строительстве демонтировано 180 тонн старых опор и линий, многие из которых датированы еще 1932-м годом. Вместо них к подстанции ведут 5,5 км подземных линий, проложенные на двухметровой глубине. Это позволило высвободить свыше 30 гектаров площади.

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