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15 апреля • обновлено в 12:53
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Фейк о махинациях с НДС сделали те, кто раньше на них кормились – Верланов

1.6т
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За время своей работы новая Государственная налоговая служба (ГНС) за счет ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн. Обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потерях 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил глава ГНС Сергей Верланов. "Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах. Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", – заявил Верланов.

Сергей Верланов

Сергей Верланов

Как утверждает глава ГНС, повторные использования документов, подмена товарных позиций и другие подобные схемы с НДС фактически исчезли. "О промышленных масштабах манипуляций с НДС, которые имели место в прошлом, уже и речи нет", – добавил Верланов.

Сейчас, как говорит глава ГНС, эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил. Руководство налоговой в первую очередь заинтересовано в расследовании обвинений Уманского, в ходе которого процессуальный статус Уманского может измениться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-министр финансов Игорь Уманский вместо того, чтобы разрабатывать антикризисный план, в первые дни своей работы сразу же попытался снять с должности главу ГНС Сергея Верланова и главу ГТС Макса Нефьодова.

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Тема
налоговая реформа
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) налоги
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