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17 апреля • обновлено в 21:38
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Зеленский рассказал о поддержке пенсионеров во время пандемии

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о помощи государства для пенсионеров во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Глава страны в пятницу, 17 апреля, пришел в студию политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

Зеленский подчеркнул, что задача государства сейчас даже не в обеспечении комфорта, а в выживании.

"Мы сделали сразу программу 80+, приняли бюджет, начинаем в апреле ее выполнять", – рассказал президент. Пенсионерам старше 80-ти, как пояснил он, добавили к пенсии 500 гривен. Эта надбавка будет действовать и после окончания карантина.

"Далее разрабатываем программу, это уже к следующему году, 75+", – добавил украинский лидер.

Также все пенсионеры, пенсия у которых 5 тысяч гривен и меньше, получат поддержку в размере 1 тысячи гривен. "И это не просто для бюджета Украины", – признал президент.

С 1 мая, продолжил он, заработает индексация пенсий для всех пенсионеров.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в связи с введением карантина правительство разработало программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Пенсия в Украине Карантин в Украине Коронавирус Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
Теги
видео пенсии карантин выплаты
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