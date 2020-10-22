Зеленский пообещал врачам зарплату в 25 тысяч, но не выделил денег: что ждет медиков в 2021-м

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что уже в 2021-м врачи должны зарабатывать 20-25 тыс. грн, медсестры – 15 тыс., а младший медперсонал – 10-12 тыс.

О том, сколько сейчас получают медики и действительно ли их зарплаты могут повысить в разы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько получают врачи

Медицинская реформа в Украине, которая фактически стартовала в 2018 году, была направлена, в том числе, на повышение зарплат медиков. В рамках реформы первичного звена семейные врачи действительно начали получать больше (примерно 12-15 тыс. грн), но на врачах второго звена реформа затормозила. И сейчас их официальные зарплаты в основном не дотягивают до прожиточного минимума или только слегка его превышают.

На одном из совещаний в июне этого года президент Владимир Зеленский привел статистику зарплат врачей. По его информации, ставка хирурга в среднем равняется 5870 грн. С надбавками – около 7 тыс. Это меньше, чем предлагают в столице кассиру в супермаркете! При том, в отличие от кассира, чтобы стать хирургом, нужно учиться около десяти лет. Зарплаты же у врачей других специальностей еще меньше.

О выплатах сами врачи говорят очень неохотно. Как призналась одна из наших собеседниц, боятся потерять хотя бы то, что имеют. Елена, врач одной из больниц Днепра, которая не пожелала разглашать свою фамилию, рассказывает OBOZREVATEL, до сентября этого года ее ставка составляла всего 3826 гривен.

"Еще 10% прибавляют за выслугу лет, плюс 15% за вредность. Но отнимите налоги. Итого, за март 2020-го к выплате было 4200 грн. За сентябрь, правда, доплатили еще около 3000. По итогу вышло 7000 грн. Обещают, что так будет до конца года", – делится Елена.

Инна – врач из Харькова. 15 лет проработала в государственной больнице, а сейчас имеет и частную практику. "У меня в государственной больнице четверть ставки. Получаю 1300 гривен. За полную занятость врачи получают чуть больше 5 тысяч. Как вы думаете, можно прожить на такие деньги? Нет. Такая работа - больше волонтерство. Если бы не моя частная практика, не знаю, что делала бы", – подытожила Инна.

Повышение на старте

С 1 сентября все работники медицинской сферы начали получать доплаты к заработной плате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов:

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3560 грн, средний медицинский персонал – около 2500 грн, и младший медицинский персонал – около 1250 грн".

Также Максим Степанов еще в сентябре заявлял – в бюджет 2021 года заложили и более серьезное повышение зарплат. Уже в следующем году врачам якобы будут платить от 22 до 25 тысяч гривен. Медсестрам – 17-18 тыс. а младшему медперсоналу – от 12 тыс. Но в недавней речи президента перед Верховной Радой зарплаты слегка "упали". Врачам, со слов Владимира Зеленского, будут платить не менее 20 тыс. грн, медсестрам – 15 тыс., а младшему медперсоналу от 10 тыс. Но действительно ли заложенных в бюджете средств хватит на такое повышение?

Откуда деньги?

Сейчас деньги на все медучреждения распределяет Национальная служба здоровья по "Программе медицинских гарантий". По идее, больницы должны получать деньги за конкретные пролеченные случаи. Чем больше будет обращений от пациентов – тем больше заплатит НСЗУ учреждению. Из этой суммы каждая больница должна сама распределить: сколько пойдет на зарплаты, а сколько – на лекарства и технику. Директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк уверен, по такой системе поднять зарплату врачей к уровню, который озвучил президент, действительно реально:

"Системный способ, как поднять зарплату врачам – это полноценно запустить механизм финансирования из Национальной службы здоровья с максимальной привязкой к результатам работы учреждения. В "первичке" – это равно тому, сколько пациентов подписали декларации в учреждении. Во "вторичке" – сколько конкретных услуг предоставила больница. Это экономически целесообразный рецепт поднятия зарплаты врачам, параллельно с увеличением финансирования. Если дать НСЗУ больше денег и максимально привязать эти деньги к предоставленным услугам, то у больниц, которые предоставляют много услуг, будет хорошее увеличение зарплат. Примерно выходят те цифры, которые озвучил президент. А пациенты в свою очередь получат качественную медицинскую помощь".

Но проблема в том, что сейчас такая система финансирования не работает, и привязывать выделение средств к пролеченным случаям не спешат. Больницы получают финансирование от НСЗУ в том объеме, в котором раньше его предоставляли им местные органы самоуправления. Лишь небольшая часть финансирования сейчас привязана к предоставленным услугам. Соответственно, увеличить зарплаты врачам за свои, "заработанные", деньги больницы не могут, ведь лишние финансы у них не появились. Поэтому руководство страны решило просто добавить нужные суммы в зарплатные фонды. Но получится ли это?

Что с бюджетом?

Павел Ковтонюк в возможность массового повышения зарплат не верит. Ведь нужных денег в бюджете на самом деле нет. В 2020 году для НСЗУ предусмотрели 99 млрд грн. В 2021-м сумму слегка увеличили – до 123,6 млрд грн. Но этого критически мало.

"Чтобы просто продолжать практику по доплатам министра Степанова, которую он начал осенью и на которую на текущий квартал выделили 6 млрд грн, на следующий год нужно заложить дополнительно 24 млрд грн. И все равно это не сделает медикам зарплату в 20 тысяч (а лишь в 7 тыс. – Авт). Финансирование НСЗУ в 2021 году действительно увеличат, но эту сумму "съедает" повышение минимальной заработной платы. Нужно пересчитать все зарплаты медработников, чтобы они были не менее 5 тыс грн. На это требуется примерно 15 млрд грн. Еще 7 млрд пойдет на индексацию медуслуг из-за инфляции. В том проекте бюджета, который подал Минфин, нет ни копейки на повышение зарплат, о котором говорят министр и президент", – подытожил Ковтонюк.

По последним подсчетам Государственной службы статистики, в Украине 186 тысяч врачей. Из них 23 тысячи работают на "первичке". Учитывая повышения, на зарплаты врачей за год нужно потратить 42,4 млрд грн (39,1 млрд грн - на специализированную помощь и 3,3 млрд - на первичную). Но это – еще не все работники. Согласно той же статистике, среднего медицинского персонала (медсестер) у нас аж 360 тысяч. Всем им хотят заплатить по 15 тыс. грн. Это обойдется государству примерно в 64,8 млрд грн. Младший медперсонал в статистику не включен, но и без них только на зарплаты уйдет 109,4 млрд из всего бюджета НСЗУ на следующий год!

Хватит ли оставшихся 14,2 млрд грн на оборудование и лекарства всем больницам Украины, еще и в условиях пандемии? Сомнительно. Чтобы увеличить зарплаты так, как хотят Максим Степанов и Владимир Зеленский, денег нужно в разы больше. Где же президент собирается найти столько дополнительных средств, чтобы исполнить свое обещание, еще и в год серьезного экономического падения? Это пока остается загадкой.

Даже сами врачи в возможность такого серьезного повышения зарплат верят с трудом:

"Если станок включат и допечатают, тогда у нас будет и 10, и 15, и 20 тысяч зарплата, – говорит Инна. – Вопрос в уровне инфляции, которую мы тогда ожидаем. Ведь чем больше повышается зарплата у медиков, тем больше инфляция. Помню 2008 год, когда скакнул доллар. Перед этим тоже подняли зарплату. Я как-то уже боюсь этого…"