Зеленский освободил переселенцев от уплаты нескольких налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора на временное проживание в местах, указанных в справке о взятии на учет.

Речь идет о документе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество" №905-ІХ, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что также документ освободит от налога на недвижимость, которая расположена на оккупированной территории и не являются объектом налогообложения.

"Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ. Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения", – сказано в сообщении.

В Офисе президента пояснили, что закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для переселенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, указанный законопроект был принят Верховной Радой 17 сентября. Его поддержали 317 парламентариев.