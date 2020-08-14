Украинцы назвали главную проблему медицины в стране

Высокие цены на лекарства в Украине больше всего волнуют людей. Коллаж Обозревателя

Высокие цены на лекарства является главной проблемой для украинцев в сфере здравоохранения. Ею обеспокоены почти вдвое больше граждан, чем вопросом ответственности врачей за здоровье пациентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

"По мнению граждан, первоочередной мерой реформирования здравоохранения должно быть уменьшение стоимости лекарств – 50% (в 2019 году так считали 59% украинцев)", – говорится в сообщении.

На втором месте – установления ответственности врачей за здоровье пациентов и результаты лечения (30% опрошенных).

Отвечая на вопрос "Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?", 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% – тратили до 200 грн в месяц, 24% – отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% – платили от 500 до 1000 грн, 7% – тратили от 1000 до 2000 грн, и почти 9% – отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

"Опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают", – отметили социологи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что планируют существенно расширить программу "Доступные лекарства", которая предусматривает в том числе и снижение стоимости препаратов.

Украинцы получили возможность вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить назад свои деньги. Но для этого надо, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

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