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Украинцы назвали главную проблему медицины в стране

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
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Цены на лекарства в Украине

Высокие цены на лекарства в Украине больше всего волнуют людей. Коллаж Обозревателя

Высокие цены на лекарства является главной проблемой для украинцев в сфере здравоохранения. Ею обеспокоены почти вдвое больше граждан, чем вопросом ответственности врачей за здоровье пациентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

"По мнению граждан, первоочередной мерой реформирования здравоохранения должно быть уменьшение стоимости лекарств – 50% (в 2019 году так считали 59% украинцев)", – говорится в сообщении.

На втором месте – установления ответственности врачей за здоровье пациентов и результаты лечения (30% опрошенных).

Отвечая на вопрос "Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?", 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% – тратили до 200 грн в месяц, 24% – отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% – платили от 500 до 1000 грн, 7% – тратили от 1000 до 2000 грн, и почти 9% – отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

"Опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают", – отметили социологи.

Сколько украинцы потратили на лекарства за последний год

Сколько украинцы потратили на лекарства за последний год dif.org.ua

Как людей волнует поблема подорожание лекарств

Как людей волнует поблема подорожание лекарств dif.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что планируют существенно расширить программу "Доступные лекарства", которая предусматривает в том числе и снижение стоимости препаратов.

Украинцы получили возможность вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить назад свои деньги. Но для этого надо, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

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