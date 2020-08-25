Рада повысила минималку до 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогах

Верховная Рада с 1 сентября повысила минимальную зарплату до 5000 гривен. Это почти на 300 грн больше, чем сейчас.

За президентский законопроект №3963 во втором чтении и в целом на внеочередной сессии 25 июля, проголосовали 295 народных депутатов. Из них 231 голос дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Как голосовали:

"Слуга народа" – 231;

ОПЗЖ – 26;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"За будущее" – 12;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 15;

внефракционные депутаты – 11.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

Сейчас минимальная заработная плата в стране составляет 4723 грн. Новый размер в 5000 грн начнет действовать с 1 сентября 2020 года.

На ком отразится повышение минималки

Учитывая то, что в Украине достаточно быстро растут цены, пояснил аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

Пенсии. Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже после повышения – 2075 грн. Повышение минималки приведет к выводу части бизнеса из тени. Что же касается предприятий, которые устроили своих сотрудников на полную ставку и платят им "белую" зарплату, их повышение не затронет. Сумма налогов для них никак не изменится.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м скажется на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

Плюсы и минусы от повышения

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, повышение минималки нужно 5 млрд гривен. Деньги планируют взять из средств, сэкономленных на обслуживании государственного долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, от повышения минималки, по мнению экономистов, будут как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате;

возрастет спрос на внутреннем рынке;

будет происходить детенизация экономики.

Минусы:

стремительное повышение минималки в условиях экономического кризиса может стать шоком для бизнеса.

"Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса", – говорится в материале.

Увеличение налоговой нагрузки почувствует не только бизнес, который действительно платит минималку, но и тот, который делает это с целью минимизации налогов (выплачивая остальные зарплаты "в конверте"). Заденет и ФЛП, которые платят единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Его сумма увеличится с 1039 гривен до 1100 уже в этом году и до 1430 гривен в следующем.

Какие налоги возрастут

Привязаны к минимальной зарплате и некоторые другие налоги, сборы и платежи. Например, максимальная ставка налога на недвижимость – 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. То есть в 2021 году налог будет платиться с максимальной расчета 70.84 грн за кв. м, а в 2022 году – уже 90 гривен (1,5% от минималки на начало 2021).

Как будет расти минималка в будущем

В 2021 году минимальную зарплату повысят вдвое:

с 1 января 2021-му – 6000 грн;

с 1 июля 2021-му – 6500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

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