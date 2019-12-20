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20 декабря • обновлено в 10:29
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Анна Геранова
Анна Геранова
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В Україні з’явився кандидат в лауреати Шнобелівської премії в галузі економіки

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На сайті міністерства фінансів 18 грудня з’явилось повідомлення "Виплати по захищених статтях відбуваються за графіком", в якому сказано наступне: невиконання доходів Державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року внаслідок повільнішого зростання імпорту.

Звідси сам собою напрошується висновок, що для збільшення доходів бюджету треба швидко наростити імпорт. А найкоротший шлях до цього лежить звичайно ж через закриття українських підприємств, чим насправді сьогодні і займається мінфін разом з НБУ, як мінімум по відношенню до експортерів. Ото імпорт виросте, тільки за що ж його купувати, вітчизняні підприємства закриються, а працівники будуть сидіти без зарплати. Та й тут є вихід, хай всі їдуть за кордон на заробітки та привозять валюту, щоб гривня і далі міцніла, а імпорт та дефіцит торгового балансу зростали.

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Модель економіки достойна Шнобелівської премії, пропоную висунути кадидатуру міністра фінансів України Маркарової на здобуття звання лауреата Шнобелівської премії в галузі економіки.

А в співлауреати можна ще добавити голову правління НБУ Смолія та міністра економіки Милованова, які цю модель реалізують разом з Маркаровою.

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Автор
Анна Геранова Анна Геранова
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
валите все на Путина, другого выхода нет...
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