На сайті міністерства фінансів 18 грудня з’явилось повідомлення "Виплати по захищених статтях відбуваються за графіком", в якому сказано наступне: невиконання доходів Державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року внаслідок повільнішого зростання імпорту.

Звідси сам собою напрошується висновок, що для збільшення доходів бюджету треба швидко наростити імпорт. А найкоротший шлях до цього лежить звичайно ж через закриття українських підприємств, чим насправді сьогодні і займається мінфін разом з НБУ, як мінімум по відношенню до експортерів. Ото імпорт виросте, тільки за що ж його купувати, вітчизняні підприємства закриються, а працівники будуть сидіти без зарплати. Та й тут є вихід, хай всі їдуть за кордон на заробітки та привозять валюту, щоб гривня і далі міцніла, а імпорт та дефіцит торгового балансу зростали.

Модель економіки достойна Шнобелівської премії, пропоную висунути кадидатуру міністра фінансів України Маркарової на здобуття звання лауреата Шнобелівської премії в галузі економіки.

А в співлауреати можна ще добавити голову правління НБУ Смолія та міністра економіки Милованова, які цю модель реалізують разом з Маркаровою.

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