В Украине запретят продавать часть сигарет, а цены взлетят: чего ждать

В Украине с 1 июля повысили акциз на сигареты на 9%. Это приведет к подорожанию пачки как минимум на 1,2 грн.

При этом, если составляющая акциза в конечной цене будет сохранена, подорожание будет даже более весомым.

Однако и это не все нововведения. Министерство здравоохранения разработало законопроект, который приведет к тому, что часть сигарет в Украине вовсе запретят.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать от нового законопроекта и что будет с ценами после 1 июля.

Новый законопроект от Минздрава

Украина взяла на себя обязательства выполнить Директиву ЕС, которая касается не только размера акцизов, но и правил работы табачного рынка. Министерство здравоохранения разработало законопроект, который ограничит табачников. Во-первых, они должны будут адаптировать пачки под новые требования. Во-вторых, часть сигарет им просто запретят продавать.

Какие сигареты запретят:

сигареты, в которых больше 1 мг никотина, 10 мл смолы;

жевательный табак;

сигареты, где на пачках нет предупреждения о вреде;

табак для самокруток с "характерным запахом";

сигареты с добавками (витаминами или чем-либо, что якобы уменьшает риск для здоровья или создает ложное впечатление о действии табака);

табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки, образные или другие признаки).

Ежегодно в мире от употребления табака, по оценкам ВОЗ, погибает около 7 млн человек. Глобальный опрос о потреблении табака в Украине (GATS) показал, что в настоящее время 22,8% взрослого населения курят сигареты (39,7% среди мужчин и 8,8% среди женщин).

"Учитывая значительные объемы трансграничной торговли табачными изделиями и различия национального законодательства, для урегулирования этого вопроса в Украине нужно ввести общеевропейские правила, обеспечивающие защиту всех потребителей одинаково независимо от места проживания", – говорится в пояснительной записке к документу.

В ведомстве считают, что если принять документ, то число курильщиков можно будет сократить до 15% в 2025 году.

Цены вырастут уже в июле

Около 100 грн за пачку – столько будут платить курильщики за вредную привычку уже через несколько лет. Верховная Рада уже приняла решение ежегодно повышать акцизы на 20%, но в этом году произошел дополнительный рост – с 1 июля акциз вырос еще на уровень инфляции (9%).

Если раньше с 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. То есть подорожание с июля составит минимум 1,32 грн за каждую пачку.

В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

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В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

Итак, в прошлом году, учитывая указанную зависимость, минимальная цена на пачку сигарет должна была составлять 19,1 грн. Таким образом, минимальная цена с 1 июля должна составлять 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" можно купить 19,9 грн.

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