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6 января • обновлено в 10:14
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В Украине ввели новые тарифы на газ: сколько заплатит семья

2.1т
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В Украине с 1 января 2020-го действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "рыночный".

О том, сколько заплатит за голубое топливо типичная семья, читайте в материале OBOZREVATEL.

Цена зависит от региона. Куда-то доставлять голубое топливо дороже, куда-то – дешевле. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ривне, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге. Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

  • Было: 68,3 грн (в 2019-м)

  • Будет: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту и подогрев воды газом:

  • Было: 217,3 грн (в 2019-м)

  • Будет: 252 грн (в 2020-м).

В Украине ввели новые тарифы на газ: сколько заплатит семья

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Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы. "С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года украинцам ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а России – избавиться от арбитражных исков.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газ коммунальные услуги тарифы
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