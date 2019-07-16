В Украине субсидии будут выдавать по-новому: кто не получит помощь

В Украине накануне отопительного сезона обещают пересмотреть программу субсидий. Новые правила могут коснутся миллионов украинцев.

О том, что не так с действующей программой и кто может не получить помощь – в материале OBOZREVATEL.

Почему и что нужно менять

В Украине программу субсидий пересматривают несколько раз на год. Традиционно после окончания отопительного сезона как минимум снижают нормативы потребления. В этом же году ввели монетизацию субсидий, а вместе с тем ужесточили и требования к льготникам.

Вице-премьер Геннадий Зубко на последнем заседании правительства перед грядущими выборами заявил: систему субсидий нужно менять до отопительного сезона. Мол, в Кабмине видят, что не все украинцы, которые нуждаются в помощи, ее получили.

Субсидии в Украине

"Мы понимаем, что систему субсидий нужно усовершенствовать и нужно смотреть там, где действительно семьи требуют поддержки, но по тем или иным причинам они ее не получили. Действительно, до нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий и посмотреть, что мы можем делать", – заявил политик.

Последние корректировки в правилах "отсеяли" украинцев с большой недвижимостью и тех, кто официально не работает и не состоит в Центре занятости. Последнее новшество и вызвало много противоречий. К примеру, если внук прописан в квартире бабушки, а сам работает неофициально, чтобы такой пенсионерке получить субсидию, придется писать отдельное заявление и просить специальную комиссию проверить информацию и обойти правила. Чаще всего для этого требуют дополнительные документы: справку из места работы, договор об аренде квартиры в другом городе и т.п.

Также добавилось еще одно правило: нельзя иметь долг по коммуналке. Если раньше допускалась задолженность за два месяца, сейчас для того, чтобы остаться без помощи, достаточно одного месяца просрочки.

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Правда, есть и обратная ситуация. Чтобы получать субсидию, украинцы отказываются от официального трудоустройства. Как рассказал OBOZREVATEL житель Днепра Юрий, мужчина вышел на пенсию в 40 лет, до этого работая в правоохранительных органах, а сейчас выбирает только неофициальную работу. Мол, так "лучше повышают пенсию и больше платят" и есть возможность получать субсидию. Правда, норму об удерживании части пенсии с работающих уже отменили, однако Юрий все еще боится потерять помощь от государства.

Есть и более критичные ситуации. Так, судья Дубенского районного суда Ровенской области Александра Жуковская на своей странице Facebook написала, что из 250 дел по разводу, которые она рассматривала, также были и те, кто расторгает брак ради коммунальной скидки. Сами они не признают реальную причину развода, но при этом у них "глаза опущены, плечи подняты, краснеют и заламывают руки, сидят рядом на одной лавке".

"Никто в суде не признает, что это фиктивное расторжение брака... Но ты чувствуешь... Разводятся по определенным причинам: меркантильных или желание уберечь любимого/любимую. Позорная для нашей страны основание: не дают субсидию", – пишет судья.

Как посчитают субсидию

Украинцам назначают коммунальные скидки дважды в год: на отопительный и неотопительный сезоны. Грядущий перерасчет ожидается уже в мае, а апрель – последний месяц больших субсидий. Так, в новых "скидках" будут учитывать доходы за первое полугодие 2019-го.

Тем, у кого задолженность по коммуналке, монетизированную субсидию выдавать не будут. А только в том случае, если оплатить долг после начала сезона, начнут предоставлять обычную субсидию. Но чтобы убедиться, что такой льготник не будет проедать монетизированную помощь, его деньги будут сразу передавать поставщику коммунальной услуги. То есть монетизированную субсидию он получать не будет.

"Безналичный и наличный механизмы монетизации субсидий будут существовать и в дальнейшем. Принятый бюджет Украины достаточен для обеспечения выплат как наличной, так и безналичной субсидий. По завершению отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и дальше", – заявил министр соцполитики Андрей Рева в парламенте.

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Монетизация льгот стартует с октября 2019 года. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через Ощадбанк. Тем льготникам, которые желают получать свою льготу наличными, осенью нужно будет обратиться в управление соцзащиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета.

Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки – 918,06 грн.) За любые три месяца этого периода. Безработные в селе имеют право на помощь без уплаты ЕСВ по решению специальной комиссии.

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