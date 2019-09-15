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15 сентября • обновлено в 16:52
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В Украине резко вырастет минимальная зарплата: названа сумма

1.3т Читать материал на украинском

В проекте госбюджета на 2020 год минимальная зарплата заложена на уровне 4723 гривни.

Как передает Укринформ, об этом в воскресенье, 15 сентября, на брифинге рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривень и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривни", - сообщила она.

По её словам, это соответствует показателям роста, и в правительстве считают, что увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.

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"Наша же главная задача - это экономический рост, в том числе через рост экономической эффективности. А в целом это довольно существенный рост минимальной заработной платы", - сказала Маркарова.

В Украине резко вырастет минимальная зарплата: названа сумма

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие профессии будущего смогут обеспечить хорошую карьеру и зарплату в ближайшие 15-20 лет как в Украине, так и во всем мире.

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Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Теги
Министерство финансов минимальная зарплата
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Камастра Вика
Камастра Вика
..Минус все налоги..и?.Чисто поржать..А на голодный желудок(после смены)не смеяться хочется,а..понятно в общем..
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