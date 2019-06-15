В Украине резко изменили тариф на газ: сколько заплатит семья в июне

В Украине по решению Кабмина "Нафтогаз" снизил стоимость голубого топливо. Тариф, зависимо от региона, снизился примерно на 1 грн/куб. В результате семья из четырех человек, которая использует газ для подогрева воды и приготовление пищи, в месяц будет платить примерно на 42 грн меньше.

Об этом следует из новых тарифов, которые опубликовал Консультационный центр для населения, созданный Федерацией работодателей в нефтегазовой отрасле. Для примера, клиенты "Николаевгаз" в мае платили за каждый кубометр газа 8,8 грн, а в июне заплатят уже 7,8 грн. Согласно нормам потребления, семья из четырех человек в месяц на еду и подогрев воды расходует 42 кубометра газа. Следовательно, платежка за месяц может сократиться с 369,6 до 327,6 грн.

Тарифы на газ в Украине gazpravda.com.ua

"Весной этого года аналитическая служба "Нафтогаза" предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование", – пояснил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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